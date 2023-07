O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta terça-feira (25) uma camiseta autografada por jogadores do Corinthian-Casuals F.C., time inglês que inspirou o nome do Corinthians, para o qual torce.

Os ministros Alexandre Padilha e Silvio Almeida entregam ao presidente Lula uma camiseta assinada por jogadores do Corinthian-Casuals F.C. - Ricardo Stuckert/PR

A recordação foi entregue ao petista pelas mãos do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que é filho do ex-goleiro Barbosinha. O atleta jogou pelo Timão na década de 1960.

Para além do simbolismo esportivo, o fato de Almeida ter participado da entrega é considerado significativo por auxiliares do Planalto. Alvo de especulações de que pode perder o seu cargo para o centrão, o ministro cumpria uma agenda com Padilha e foi convidado a participar do momento, em um gesto de proximidade.

A camiseta chegou a Padilha por intermédio dos militantes petistas Nei Bonfim e o Willian Zanolli, de Olímpia, no interior paulista. Nesta terça, o Corinthians entrará em campo para disputar uma vaga na Copa do Brasil contra o São Paulo.