O artista plástico Maxwell Alexandre passou a ser representado pela galeria Millan. O pintor é um dos nomes mais em evidência da nova geração de artistas brasileiros.

O artista plástico Maxwell Alexandre - Gui Gomes/Divulgação

Neste sábado (29), ele inaugura na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde nasceu e foi criado, o segundo Pavilhão Maxwell Alexandre. No espaço, o artista apresentará a série "Entrega: One Planet. One Health", que foi lançada em Paris, no início de junho.

No trabalho, o pintor retrata um grupo de estudantes de escola pública, que trabalha como entregadores de alimentos.

Maxwell Alexandre também terá uma mostra individual na Casa SP-Arte, espaço permanente da SP-Arte.

Com abertura no próximo dia 26 de agosto, o pintor apresentará no local o trabalho "Novo Poder: Passabilidade", terceiro ato da série "Novo Poder", em que explora a ideia da comunidade preta dentro de galerias, museus, centros culturais e fundações.

CALHAMAÇO

O ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga recebeu políticos e médicos no lançamento da sua autobiografia "Queiroga: O Homem, o Médico e a Pandemia – A Superação da Emergência em Saúde Pública" na noite de quinta-feira (27), na sede da Associação Paulista de Medicina (APM), na capital paulista. O deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) e o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco, prestigiaram o evento.