Um estudo feito pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) mostra que o número de procedimentos odontológicos no Brasil atingiu a marca de 184,5 milhões em 2022, um crescimento de 6,8% em relação ao ano anterior.

Houve, porém, uma queda de 0,6% se comparado a 2019, período antes da pandemia de Covid-19, quando foram realizados 185,6 milhões de procedimentos. Os dados incluem procedimentos realizados em clínicas e consultórios por meio de planos de saúde exclusivamente odontológicos.

Paciente é atendido por dentista - @carocaro1987/Unsplash.com

Em 2020, com a crise sanitária, o índice caiu para 154,3 milhões. Já no ano seguinte, subiu para 172,7 milhões, até atingir o patamar de 184,5 milhões em 2022.

"Os dados do estudo mostram que existe um ponto de atenção. Apesar do volume ter aumentado entre 2020 e 2022, [ele] ainda não atingiu a marca registrada em 2019. Muitas pessoas ainda não retornaram às clínicas e aos consultórios odontológicos para realização de procedimentos assistenciais", diz o superintendente-executivo do IESS, José Cechin.

Segundo a análise, no ano passado as operadoras gastaram R$ 3,3 bilhões com assistência à saúde odontológica –valor 5% maior em relação a 2021.