Um teste desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fiocruz detectou, na semana passada, uma bolsa de sangue infectada com malária no hemocentro público do Rio de Janeiro. De acordo com a instituição, a descoberta pode ter evitado que até quatro pessoas fossem contaminadas em uma eventual transfusão.

A identificação foi feita por meio do teste Kit NAT Plus, que passou a ser implementado no SUS (Sistema Único de Saúde) em dezembro de 2022 e já analisou mais de 500 mil bolsas de sangue. Além da malária, a tecnologia desenvolvida pela Fiocruz também detecta os vírus do HIV, da hepatite B e da hepatite C.

Voluntários doam sangue na Fundação Pró-Sangue, no Hospital das Clínicas, em São Paulo - Fabio Braga - 10.ago.2012/Folhapress

Desde o ano passado, o teste já localizou a presença da malária em 12 bolsas de sangue e evitou que elas fossem usadas em transfusões. Seis delas estavam no Norte, duas no Nordeste e quatro no Sudeste —neste último caso, todas no estado do Rio de Janeiro, em uma região que não é considerada endêmica.

De acordo com a especialista em diagnóstico molecular Patricia Alvarez, do instituto Bio-Manguinhos/Fiocruz, o fato de o Kit NAT Plus também identificar o patógeno da malária é um ganho para regiões brasileiras em que a doença não é comum.

"Muitas vezes, a doença está naquela região sem que se saiba de sua circulação", diz Alvarez. Todas as bolsas infectadas detectadas no Rio de Janeiro, exemplifica, continham sangue doado por pessoas assintomáticas.

"Às vezes, acontece de se ter uma infecção que não é detectada por teste da gota espessa, teste rápido ou anamnese [coleta do histórico do paciente], e o diagnóstico molecular [que é feito pelo teste da Fiocruz] se soma a todas essas ações para que o receptor [da transfusão] tenha a segurança necessária", completa.

Segundo a Fiocruz, a implementação do teste nos 14 hemocentros públicos do Brasil deve ser concluída até 2024.

Em maio deste ano, o Ministério da Saúde lançou um plano nacional para a eliminação da malária que tem como meta zerar os casos de malária no país até 2035. De acordo com a pasta, 99,9% da transmissão da doença ocorre na Amazônia, e cerca de 80% dos casos estão concentrados em 33 municípios.