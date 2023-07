A propaganda brasileira que venceu o Leão de Ouro em Cannes, principal prêmio mundial da publicidade, é de um projeto que ainda não existe.

A campanha "Guarded Bus Stop", feita para a Eletromidia, empresa conhecida pelos painéis eletrônicos de publicidade, apresenta um projeto voltado para a segurança de mulheres em pontos de ônibus.

O vídeo mostra um MUB (equipamento de mobiliário urbano) sendo trocado por um modelo com câmera noturna, microfone e conexão com a internet. A pessoa que está no ponto de ônibus à noite pode tocar na tela do dispositivo para iniciar uma chamada de vídeo com uma profissional da empresa.

"Meu nome é Andreia e eu vou ficar com você até o seu ônibus chegar", diz a mulher que aparece projetada no MUB no vídeo da propaganda.

"Durante o dia, os pontos exibiam os anúncios normais, mas à noite, quando acionados pelas mulheres, eles se transformaram em uma ferramenta de companhia", afirma a locutora do anúncio. A peça indica ainda que há uma média de 150 chamadas à noite.

O projeto, porém, ainda não foi implementado em nenhum ponto de ônibus do país. Procurada, a Eletromidia diz que houve um teste em Campinas (SP), durante o período de uma semana, em abril.

O piloto foi instalado em cinco pontos da cidade do interior paulista.

Após a repercussão com o prêmio no festival francês, a empresa diz que já foi procurada por outras companhias interessadas em apoiar o projeto, que "agora ganha mais espaço e escala para ser operado em parceria com outras marcas também em São Paulo e Rio de Janeiro".

A Eletromidia afirma que o Santander é "a primeira marca a se unir ao projeto".

O vídeo da campanha, feito pela AlmapBBDO, ganhou o Leão de Ouro na categoria Mídia, e o Leão de Bronze por experiência de marca.

