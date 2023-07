O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) diz que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é "oportunista" e culpa o presidente de sua sigla, Valdemar Costa Neto, pela realização do encontro entre o gestor paulista e Jair Bolsonaro (PL), na quarta-feira (26), em São Paulo.

Os dois participaram de um almoço em homenagem ao ex-presidente na casa de empresários da comunidade libanesa. A anfitriã foi Marly Mansur, da Confraria Caves.

Deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) durante entrevista à Folha - Gabriela Biló-18.mai.2023/Folhapress

"Isso é uma armação do Valdemar para cima do Bolsonaro", afirma Salles à coluna, ao falar sobre o evento. "Ele [Ricardo Nunes] quer o apoio da direita, mas não quer se aproximar. É uma visão oportunista", segue o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro.

Como mostrou a Folha, Bolsonaro e Nunes se cumprimentaram e chegaram a trocar algumas palavras durante o encontro, mas ambos trataram do possível apoio do PL à reeleição do emedebista em 2024 com cautela.

Salles disputava com Nunes o apoio de Bolsonaro para concorrer a prefeito de São Paulo nas próximas eleições, mas não teve respaldo do partido e de Valdemar.

Nesta quinta (27), um dia após o encontro, Salles fez um post em suas redes sociais em que dizia que Ricardo Nunes "não dá". A legenda acompanha a reprodução de uma matéria que afirma que o atual prefeito paulista "quer apoio do Bolsonaro, mas distância de bolsonaristas".

Salles também aponta que Bolsonaro "já sabe sua opinião". "Ele está sendo pressionado pelo Valdemar e pelo Tarcísio [de Freitas, governador de SP], mas ele não deu apoio [a Nunes]."