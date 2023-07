Médicos especialistas em câncer de instituições renomadas do Brasil e do mundo se reúnem nesta sexta (28) e no sábado (29) no Simpósio Brasileiro de Intervenção Oncológica, em São Paulo.

O evento, que é realizado no Hotel Tivoli Mofarrej, discute o futuro do tratamento de câncer. O foco são as terapias cirúrgicas minimamente invasivas e soluções individualizadas que podem contribuir com o diagnóstico precoce e tratamentos mais precisos.

Participam do simpósio oncologistas, cirurgiões e radiologistas intervencionistas de instituições como MD Anderson Cancer Center e Memorial Sloan Kettering Cancer Center, dos EUA, e especialistas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira), Albert Einstein, Sírio-Libanês e Rede D’Or, entre outros.

Sala de radioterapia no Icesp, na capital paulista - Eduardo Knapp - 3.mai.18/Folhapress

"É o primeiro evento brasileiro a trazer de forma multidisciplinar os maiores avanços em diagnóstico e tratamento minimamente invasivo do câncer, num cenário multidisciplinar e integrado, reforçando a projeção do Brasil no cenário internacional dos grandes eventos da oncologia mundial", diz Marcos Menezes, diretor médico do Centro de Intervenção Guiada por Imagem do Icesp e do Sírio-Libanês e membro da comissão científica da SBIO.