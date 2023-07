O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu divulgar uma nota para contextualizar as declarações do ministro Luís Roberto Barroso no Congresso da UNE, na quarta (12).

A Corte afirma que Barroso se referia ao voto popular quando afirmou que "nós derrotamos o bolsonarismo" em discurso feito aos estudantes.

Os ministros Luís Roberto Barroso (STF) e Flávio Dino (Justiça) na abertura de congresso da UNE - Yuri Salvador/UNE

Depois da fala, parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmaram que vão pedir o impeachment do magistrado.

"O ministro do STF Luís Roberto Barroso, o ministro da Justiça, Flavio Dino, e o deputado federal Orlando Silva estiveram juntos, no Congresso da UNE, para uma breve intervenção sobre autoritarismo e discursos de ódio. Todos eles participaram do movimento estudantil na sua juventude", afirma a nota.

"Apesar do divulgado [referindo-se a vaias recebidas pelo ministro por um grupo de estudantes que se opõe à atual direção da UNE], os três foram muito aplaudidos", segue o texto do STF.

"As vaias —que fazem parte da democracia— vieram de um pequeno grupo ligado ao Partido Comunista Brasileiro, que faz oposição à atual gestão da UNE. Como se extrai claramente do contexto da fala do ministro Barroso, a frase 'nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo' referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição", finaliza o texto.