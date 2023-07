O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) volta a depor na Polícia Federal nesta quarta-feira (12), sob suspeita de envolvimento em um plano golpista com o senador licenciado Marcos do Val e o ex-deputado Daniel Silveira, hoje preso.

O próprio senador revelou que o plano era gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para depois questionar sua isenção para comandar as eleições na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e questionar o próprio pleito presidencial.

O ex-presidente Jair Bolsonaro durante entrevista à coluna, em São Paulo - Marlene Bergamo - 25.jun.2023/Folhapress

Bolsonaro vai dizer que recebeu, sim, Do Val e Daniel Silveira no Palácio da Alvorada quando era Presidente da República, mas que ficou só ouvindo o que os dois falavam.

Em conversa por vídeo de WhatsApp com a coluna, o ex-presidente afirmou que ficou "apenas olhando para a cara dos dois", sem participar de nada. E que "nunca havia conversado na minha vida" com Do Val antes desse encontro.

Ele afirma ainda que, na conversa, Daniel Silveira ficou tentando arrancar do senador informações sobre o magistrado, sem sucesso.

E ironiza a dupla: "É esse o pessoal que queria dar um golpe".

"É mais um tiro n'água contra mim", afirma Bolsonaro. "Enquanto isso, tem três militares ligados a mim presos. Ou melhor, dois, já que o [tenente-coronel Mauro] Cid não é mais meu [não integra sua equipe]. E mais de 250 cidadãos também presos [por participarem dos atos golpistas de 8/1]".

A defesa do ex-presidente vai invocar também mensagens do celular do senador Do Val encaminhadas a Bolsonaro e que teriam sido originalmente enviadas a Alexandre de Moraes. Nelas, o parlamentar tentava marcar um encontro com o ministro.

Nelas, Do Val afirma ao magistrado que o deputado Daniel Silveira estaria "fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda de função de ministro e até ser preso".

Bolsonaro, de acordo com a mensagem do celular apreendido, teria respondido apenas: "Coisa de maluco".