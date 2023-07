A Polícia Civil iniciou diligências com funcionários do edifício onde morava o dramaturgo Zé Celso, morto nesta quinta-feira (6), vítima de um incêndio que atingiu o seu apartamento em São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informa, em nota enviada à coluna, que será realizado exame necroscópico "visando ao devido esclarecimento do caso". O procedimento é realizado pelo Instituto Médico Legal (IML).

Zé Celso em seu casamento com o ator Marcelo Drummond - Ronny Santos -6.jun.2023/Folhapress

O 36º Distrito Policial (Vila Mariana) abriu inquérito policial para investigar as causas do ocorrido.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informa, em nota enviada à coluna, que laudo do Instituto de Criminalística (IC) apontou que "o incêndio pode ter iniciado em virtude do contato entre um aquecedor e materiais de fácil combustão, presentes no cômodo".

Zé Celso estava internado em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas, após ter 53% do corpo queimado em um incêndio que atingiu o apartamento onde mora.

Outras três pessoas ficaram feridas no incêndio no apartamento de Zé Celso. O marido dele, o ator Marcelo Drummond, inalou monóxido de carbono e teve que ficar em observação. Também se machucaram os atores Victor Rosa e Ricardo Bittencourt.

"Foi um horror. Acordei com as labaredas e levei um tempo para entender que era fogo de verdade", disse Bittencourt à coluna. Ele não chegou a se queimar, mas inalou monóxido de carbono.

Bittencourt contou que o incêndio começou no quarto do dramaturgo e que encontrou Zé Celso muito machucado no chão da sala, sendo arrastado por Victor para tirá-lo do fogo.

Zé Celso e Marcelo se casaram há exatamente um mês, no dia 6 de julho, em uma grande celebração no Teatro Oficina, com apresentações de Marina Lima e Daniela Mercury. A festa reuniu artistas, personalidades e intelectuais que lotaram a plateia do espaço.

Acometido por uma diverticulite dias antes do evento, Zé Celso entrou no local sentado em uma cadeira de rodas que era empurrada pelo seu noivo.

Em um discurso bem-humorado de pouco mais de 15 minutos, Zé Celso disse aos convidados que a noite foi uma "das maiores festas" de sua vida e do teatro brasileiro.

Ele também destacou que o seu casamento com Marcelo "visa a continuidade do teatro Oficina". Juntos há 36 anos, ele disse que eles viveram como amantes por sete anos, e que depois cada um foi experienciar outras histórias afetivas.

"Esse grande amor que nos une é um amor extremamente ligado ao teatro Oficina", concluiu.