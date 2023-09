A professora, cientista social e antropóloga Mariana Boujikian lançará no próximo sábado (2) o livro "Memórias de Um Genocídio". O volume traz os resultados de uma pesquisa sobre o genocídio armênio, que vitimou 1,5 milhão de pessoas entre 1915 e 1923.

A professora, cientista social e antropóloga Mariana Boujikian, que assina o livro "Memórias de Um Genocídio" - Arquivo pessoal

Na obra, Boujikian analisa o massacre promovido pelo Império Turco-Otomano a partir de uma perspectiva das mulheres e do combate ao negacionismo. Mestre em antropologia social pela Universidade de São Paulo (USP), ela é também descendente de sobreviventes do genocídio.

O lançamento da obra será realizado na livraria Mandarina, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, a partir das 16h30. Um bate-papo com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo Marcelo Semer será realizado.

CALHAMAÇO

O ex-presidente Michel Temer (MDB) participou do evento de lançamento do livro "A Defesa", em homenagem aos 50 anos de carreira do advogado Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, na Casa Portugal, em São Paulo, na noite de quarta-feira (30). O ex-ministro da Justiça e presidente da Comissão Arns, José Carlos Dias, e o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, prestigiaram o evento.