A edição deste ano do Prêmio Literário da Biblioteca Nacional registrou número recorde de inscrições desde a sua criação, em 1994, com 2.495 trabalhos enviados.

O volume também representa um aumento de quase 40% em relação à premiação de 2022, que teve 1.789 inscritos. O prêmio é dividido em dez categorias, desde romance até tradução e projeto gráfico. Os vencedores, que serão anunciados em novembro, receberão R$ 30 mil.

Sala de acervo da Biblioteca Nacional no centro do Rio de Janeiro - Raquel Cunha/Folhapress

Neste ano, a Biblioteca Nacional criou uma nova categoria, intitulada Akuli, para agraciar obras ligadas à contação de histórias orais, que recebeu 27 inscrições.

O presidente atual da instituição, Marco Lucchesi, foi indicado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após quatro anos de gestão bolsonarista.

O dirigente anterior, Luiz Ramiro Júnior, citou Olavo de Carvalho em seu discurso de posse e homenageou, no ano passado, o então deputado Daniel Silveira com a Ordem do Mérito do Livro.

A honraria, historicamente concedida a acadêmicos e intelectuais, já foi entregue a Gilberto Freyre e Carlos Drummond de Andrade. Lucchesi foi um dos agraciados, mas recusou o prêmio ao saber que a medalha também ia ser concedida a Silveira.

