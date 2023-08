A filósofa Marcia Tiburi lançará neste mês seu novo livro, "Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança Na Neve".

No romance, ela aborda temas como estupro e feminicídio.

A filósofa Márcia Tiburi - Ricardo Borges -19.set.2018/Folhapress

A obra chega às livrarias no dia 17 de agosto. Marcia divulgará o livro em turnê pelo país.

Ela vai passar por Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém.

TELONA

A atriz Isis Valverde interpreta Ângela Diniz no filme 'Angela' - Aline Arruda/Divulgação

A atriz Isis Valverde posa caracterizada como Ângela Diniz no filme "Angela", que estreia nos cinemas no dia 31 de agosto. Com direção de Hugo Prata, o longa aborda os últimos meses de vida da socialite que foi morta a tiros em 1976 pelo namorado, Doca Street. Em um primeiro julgamento, em 1979, ele saiu do tribunal ovacionado por fãs. Foi só em 1981, que um novo júri acabou por condená-lo. Declarado culpado, recebeu pena de 15 anos de prisão.

"Espero que com o filme mais e mais pessoas abram os olhos para essa questão do feminicídio e para a importância de entendermos a mulher sempre como alguém independente, dona de si, e não um objeto de alguém", diz a atriz.