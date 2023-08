O Governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciará nesta terça-feira (1°) uma campanha de combate à violência e ao assédio contra mulheres. Peças com mensagens de conscientização e com uma sugestão de como pedir ajuda serão veiculadas na TV, no rádio, nas redes sociais e também em espaços urbanos do estado ao longo deste mês.

Frame de campanha que será veiculada pelo Governo de São Paulo em combate ao assédio e à violência contra a mulher - Reprodução

A iniciativa irá difundir o SignalForHelp, sinal de ajuda criado por uma ONG canadense e que já é reproduzido em diversos países. Considerado uma forma discreta de pedir socorro, o gesto consiste em três passos: abrir a palma da mão, dobrar o polegar e, em seguida, fechar os demais dedos sobre ele, deixando-o preso.

A campanha será lançada na esteira da regulamentação das leis que versam sobre o combate ao assédio sexual e à cultura do estupro em bares, restaurantes e casas noturnas no estado paulista. Ela também se dedicará a explicar como a população pode auxiliar uma mulher que seja vítima de abuso, importunação ou violência.