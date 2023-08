Uma pesquisa realizada pelo SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo) com 79 hospitais privados do estado paulista mostra que a grande maioria deles (96%) não registrou aumento no número de internações de pacientes adultos com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Movimento no Hospital Infantil Cândido Fontoura, na zona leste da capital paulista - Rubens Cavallari - 06.jan.2022/Folhapress

A maior parte das unidades de saúde (93%) também não verificou crescimento na hospitalização de crianças por causa da síndrome. O levantamento foi realizado no período de 3 a 11 de agosto com 41 hospitais localizados na Grande São Paulo e 38 no interior paulista.

Enfermidades crônicas (88%) e outras doenças respiratórias que não a SRAG (77%) foram apontadas como as principais causas de internações hospitalares no intervalo do estudo. Em terceiro lugar apareceram as viroses em geral, que foram citadas por 41% das unidades.

Para o presidente do SindHosp, o médico Francisco Balestrin, os dados indicam que o atendimento das SRAGs caíram nos hospitais e deram lugar a outras doenças respiratórias típicas do inverno. "Importante é que a população continue seguindo o calendário de vacinação", diz ele.