A atriz Isis Valverde posa caracterizada como Ângela Diniz no filme "Angela", que estreia nos cinemas no dia 31 de agosto.

A atriz Isis Valverde interpreta Ângela Diniz no filme 'Angela' - Aline Arruda/Divulgação

Com direção de Hugo Prata, o longa aborda os últimos meses de vida da socialite que foi morta a tiros em 1976 pelo namorado, Doca Street. Em um primeiro julgamento, em 1979, ele saiu do tribunal ovacionado por fãs.

Foi só em 1981, após anulação do primeiro veredito, que um novo júri montado para avaliar o caso acabou por condenar Doca. Declarado culpado, recebeu pena de 15 anos de prisão.

"Espero que com o filme mais e mais pessoas abram os olhos para essa questão do feminicídio e para a importância de entendermos a mulher sempre como alguém independente, dona de si, e não um objeto de alguém", diz a atriz.

"Ver como a punição feminina era aceita me afetou profundamente. O sentimento de posse nada tem a ver com amor. Isso tem a ver com poder e com abuso de poder", completa Isis.

"Angela" foi selecionado para o Festival de Cinema de Gramado, que será realizado de 11 a 19 de agosto.

No filme, o papel de Doca Street é feito pelo ator Gabriel Braga Nunes. Também estão no elenco Alice Carvalho, Bianca Bin, Carolina Mânica, Chris Couto, Emílio Orciollo Netto e Gustavo Machado. A produção é da Bravura Cinematográfica e a coprodução é da Star Productions.

O diretor Hugo Prata foi responsável também pelo longa "Elis", cinebiografia de Elis Regina.

A história de vida de Ângela Diniz, seu relacionamento com Doca e seu assassinato foram recontados no podcast "Praia dos Ossos", produção da Rádio Novela, que foi uma das mais ouvidas de 2020.