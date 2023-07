A cineasta Elza Cataldo exibirá seu filme "As Órfãs da Rainha" no 26º Festival de Cinema Judaico, que ocorrerá no próximo mês, no Clube Hebraica, em São Paulo.

Cena do filme 'As Órfãs da Rainha' - Divulgação

A obra se passa na Bahia do século 16 e narra a história de três irmãs órfãs que são criadas pela rainha de Portugal e enviadas para o Brasil contra sua vontade.

As locações ocorreram em uma cidade cenográfica construída em uma fazenda em Minas Gerais. O filme por festivais internacionais como o Toronto International Women Festival e o Los Angeles Independent Women Film Award.

Após a exibição do filme, no dia 16 de agosto, Elza participará de um bate-papo com o público.

TABLADO

A atriz Camila Morgado voltará aos palcos com a peça 'A Falecida' - Victor Hugo Cecatto/Divulgação

Após um hiato de 11 anos longe dos palcos, a atriz Camila Morgado voltará ao teatro como protagonista do clássico "A Falecida", de Nelson Rodrigues. O espetáculo é idealizado e dirigido por Sergio Módena e vai estrear no dia 18 de agosto, no Sesc Santo Amaro, em São Paulo.

O ator Thelmo Fernandes protagoniza a produção ao lado de Camila. Também estão no elenco Gustavo Wabner, Alcemar Vieira, Thiago Marinho e Alan Ribeiro.

"Esta montagem marca a minha primeira direção de uma obra dele. Estamos criando uma encenação atemporal para a peça, que, originalmente, foi escrita em 1953 e se passa no subúrbio do Rio de Janeiro. Mas Nelson vai além da crônica carioca. Ele radiografa a miséria da alma humana, presente nos mais diversos lugares e épocas", diz Módena.