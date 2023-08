Às vésperas de completar 30 anos, a rede hoje conhecida como Itaú de Cinema, pode perder o seu maior patrocinador. Segundo pessoas ouvidas pela coluna, representantes do Itaú Unibanco já manifestaram que o banco não deve mais investir em salas de cinema.

Presente atualmente em complexos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o Espaço Itaú é um dos últimos redutos de cinéfilos no país, com uma programação que mistura a exibição de filmes comerciais com produções independentes.

Espaço Itaú de Cinema Augusta, localizado em São Paulo, na rua Augusta, 1475 - Gabriel Cabral/Folhapress

Em 2021, a rede anunciou o fechamento das unidades de Salvador, Curitiba e Porto Alegre, que totalizavam 17 salas. À época, segundo comunicado, elas vinham operando com taxa de ocupação inferior a 20% desde 2019.

Também foi afirmado na ocasião que a instituição intensificaria a sua atuação por meio da plataforma de streamig gratuita Itaú Cultural Play. Para fãs do espaço, o anúncio do encerramento foi feito de forma abrupta, o que provocou indignação.

Procurado pela coluna, o Itaú Unibanco não explicou o fim do patrocínio e voltou a destacar o serviço de streaming.

Em nota, a instituição diz que segue como "associada ao Espaço Itaú de Cinema, reforçando seu compromisso em promover o acesso à educação e à cultura, por meio de uma série de iniciativas relacionadas ao audiovisual brasileiro —como a plataforma de streaming gratuita, Itaú Cultural Play, e os apoios por meio de leis de incentivo, além de parcerias com produtores e realizadores de todo o território nacional."

No mercado, especulações sobre a saída da instituição financeira do negócio vêm sendo comentadas há alguns meses. Atualmente, a rede tem um total de 40 salas, sendo 25 em São Paulo, nove em Brasília e seis no Rio de Janeiro.

A primeira unidade foi inaugurada em outubro de 1993 na rua Augusta, em São Paulo, por iniciativa do sociólogo e cineclubista Adhemar Oliveira que, além de cinema, reuniu no local livraria e café. Em seu início, levava o nome do seu primeiro patrocinador: Espaço Banco Nacional de Cinema.

Após a falência da instituição, passou a ser patrocinado pelo Unibanco e, desde 2010, se consolidou como rede Itaú de Cinema. Oliveira segue como sócio e operador de toda a rede.

Sem o selo Itaú, o empresário conseguiu reabrir as salas fechadas de Salvador e Porto Alegre com outros parceiros —a de Curitiba segue fechada.

Procurado, Oliveira diz, por meio da assessoria de sua empresa Arteplex, que não se manifestará sobre o assunto.

Com a concorrência da TV e das plataformas de streaming, o setor vive uma crise nos últimos anos que se agravou com a pandemia. O sucesso recente de público dos filmes "Barbie" e "Oppenheimer", porém, dá esperança para entusiastas do segmento.

A Sociedade dos Amigos, Moradores e Empreendedores de Cerqueira César e Consolação (Samorcc), que lidera a campanha pela preservação do Anexo do Espaço Itaú, também localizado na rua Augusta, diz ter recebido com surpresa a notícia, e que seguirá na luta pela manutenção dos cinemas.