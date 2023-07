A construtora e incorporadora Vila 11 voltou a ameaçar o funcionamento do Anexo do Espaço Itaú de Cinema e do Café Fellini, na rua Augusta, região central de São Paulo. Dona do imóvel onde estão situados os estabelecimentos, a empresa entrou na Justiça com um pedido de reintegração de posse da área.

Fila para o que seria a última sessão antes do fechamento do Anexo Itáu, na rua Augusta - Pedro Strazza 16.fev.2022/Folhapress

Em fevereiro, o cinema chegou a interromper as suas atividades porque vencia o prazo para entregar o imóvel à construtora. No entanto, a partir da mobilização de moradores e do Ministério Público de São Paulo, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) abriu um processo para enquadrar o lugar como Zona Especial de Preservação Cultural - Área de Proteção Cultural.

Na prática, isso significa a possibilidade de tombamento do espaço pelo seu valor cultural.

A medida garantiu ao Anexo e ao café uma proteção provisória para que seguissem funcionando no imóvel.

Decisão judicial de 28 de fevereiro determinou que o complexo não pode ser desocupado até a Prefeitura de São Paulo finalizar o procedimento de tombamento —o Conselho tem até dois anos para concluir essa análise.

Casarão do anexo do Espaço Itaú de Cinema da rua Augusta, onde fica o Café Fellini - Divulgação

Resolução do órgão destaca também que "demolição, ampliação, aprovação de edificação no espaço ou interrupção da atividade de exploração de cinema no local deverão ser previamente analisadas pela Comissão Técnica de Análise, e posteriormente deliberadas pelo Conpresp".

Diante da nova ameaça, o Ministério Público pediu para ingressar na ação apresentada pela Vila 11 como "fiscal da ordem jurídica" a fim de garantir a "preservação do patrimônio cultural".

Para a Sociedade dos Amigos, Moradores e Empreendedores de Cerqueira César e Consolação (Samorcc), entidade que se mobilizou para a manutenção do cinema e do café no imóvel, o pedido de reintegração de posse não faz sentido. "O caso já está sendo discutido na Justiça", diz a advogada Celia Marcondes, diretora da organização.

Procurada, a Vila 11 não se manifestou até a conclusão deste texto. Já a Arteplex, responsável pelo cinema, afirma que não comenta processos em andamento.

Em ação civil pública proposta no início do ano contra a desocupação do imóvel, o Ministério Público de São Paulo argumenta que o cinema e o café representam a "memória história, urbanística e cultural da formação de São Paulo".