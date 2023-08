O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, enviou um vídeo a dirigentes do PT em que convoca, de forma enfática, seus correligionários a se mobilizarem em defesa da candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) para a Prefeitura de São Paulo em 2024.

A mensagem é transmitida na véspera do congresso partidário que sacramentará o apoio do PT ao psolista, marcado para ocorrer no sábado (5) e no domingo (6), na capital paulista.

O ministro Alexandre Padilha no Palácio do Planalto, em Brasília - Gabriela Biló - 26.jul.2023/Folhapress

Na peça, Padilha pede que a militância já comece a se mobilizar para as eleições municipais do próximo ano e conclama o PT a ter uma "participação firme, forte" na campanha por Boulos.

"[Quero] reafirmar aqui o meu compromisso, o compromisso já expresso pelo presidente Lula, de construirmos na cidade de São Paulo uma grande frente política progressista liderada pelo companheiro Guilherme Boulos, como nosso pré-candidato a prefeito", afirma o ministro.

"Temos que estar presentes nessa frente progressista pelo Guilherme Boulos, como já disse tanto o presidente Lula quanto a presidente [do PT] Gleisi [Hoffmann]. Eu sei que a maioria dos companheiros e companheiras do PT de São Paulo têm afirmado isso também", diz ainda.

Como coordenador político e interlocutor de Lula, Padilha dá ao recado o peso de um aceno feito pelo presidente —e busca aparar arestas e dissidências dentro do próprio partido.

Apesar de o PT ter fechado o acordo para apoiar Boulos no ano passado, uma ala minoritária da sigla se opõe ao acerto e defende o lançamento de uma candidatura própria. O deputado federal Jilmar Tatto (PT) e seu grupo político, que inclui seus irmãos deputados e vereadores, têm sido os principais opositores.

Como mostrou a Folha, a tese de uma ala da legenda é a de que só um candidato de centro-esquerda tem chances de vencer na capital. Ou seja, é preciso que a esquerda faça uma inflexão ao centro e apresente um candidato palatável, o que não seria o caso de Boulos, identificado com o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).

Nessa leitura, o candidato do PSOL não conseguiria furar a bolha dos eleitores de esquerda e poderia perder no segundo turno para o atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).

Em troca da aliança com o PT, Boulos, que disputou a prefeitura e perdeu no segundo turno em 2020, abriu mão de concorrer ao Governo de São Paulo em 2022, declarando apoio a Fernando Haddad (PT) desde o primeiro turno.

