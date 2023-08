A presidência do Conselho de Administração da EBC (Empresa Brasil de Comunicação) será assumida por Frederico Assis, um dos assessores internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sua posse deve ocorrer no final deste mês.

Braço direito do ex-chanceler Celso Amorim, hoje assessor-chefe para a política externa da Presidência, Assis é formado em relações internacionais pela USP (Universidade de São Paulo) e tem mestrado em história social pela mesma instituição.

O assessor especial da Presidência para assuntos internacionais Frederico Assis, futuro presidente do Conselho de Administração da EBC - Divulgação

Por muito tempo, foi um dos principais assessores de Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda. Os dois começaram a trabalhar juntos em 2012, quando o petista foi eleito para a Prefeitura de São Paulo.

Assis é conhecido por ter um perfil pragmático e conciliador. Sua indicação para o conselho de administração contou com o apoio direto do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, além do próprio Amorim.

De acordo com o estatuto da EBC, o conselho "deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros".

Entrada principal do prédio onde está localizada a EBC, em Brasília - Joédson Alves - 6.abr.2023/Agência Brasil

O órgão deliberativo se reúne uma vez por mês —ou em caráter extraordinário, caso haja convocação— e é composto por nove membros, sendo um deles representante dos empregados.

Entre as suas atribuições estão a fiscalização da gestão da diretoria-executiva da EBC, a convocação de assembleia geral e a aprovação do plano de negócios, estratégico e de investimentos da estatal.

