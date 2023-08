O edifício principal da Pinacoteca de São Paulo, localizado em frente à estação da Luz, no centro da capital paulista, recebeu 15 mil visitantes no último sábado (5). Segundo o museu, a quantidade foi quase quatro vezes maior que a média de 4.000 pessoas que a instituição costuma receber neste dia da semana.

Fila de visitantes para visitar a Pinacoteca de São Paulo no sábado (5) - Divulgação

O aumento de visitantes é atribuído à mostra da artista argentina Marta Minujín, inaugurada em 29 de julho. Ela é conhecida por suas obras pop e extravagantes, como a escultura inflável e colorida de 17 metros de altura posta em frente à Pinacoteca, intitulada "Escultura de los Deseos".

No sábado, segundo a instituição, a fila de visitantes se estendia desde os corredores do edifício até a calçada em frente ao prédio, e o interesse do público surpreendeu funcionários do museu. Havia ainda uma fila de carros para estacionar.

Nos últimos sete dias, os três edifícios do museu –Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea— receberam 39 mil visitantes. O mais recente prédio da instituição, a Pina Contemporânea, inaugurou uma mostra individual de Antonio Obá no último dia 24.

