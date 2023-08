A atriz Marina Ruy Barbosa será a capa da edição de setembro da revista Marie Claire. Em entrevista à publicação, a vilã da novela das sete "Fuzuê" (Globo) falou sobre moda, seu lado empresária e sua relação com a imprensa.

A atriz Marina Ruy Barbosa posa para a revista Marie Claire - Bohdan Bohdanov (MKS Milano)/Divulgação

"Quando vou para eventos, me sinto num aquário de tubarões. Porque tudo que eu falar ali [para a mídia], pode ser usado contra mim", diz. Marina completa que foi aprendendo a lidar melhor com a situação com o passar do tempo. "Comecei a me permitir no sentido de 'dane-se o que os outros vão falar'. O que importa é buscar a minha felicidade, agradando [o outro] ou não."

O ensaio fotográfico para a revista foi feito em Milão, e Marina usa roupas da marca italiana Gucci.

Na conversa, ela também fala que nunca parou para pensar na morte, mas que quer "morrer feliz". "E quero viver com menos pressa", acrescenta.

Em outro trecho, a atriz fala sobre seus relacionamentos amorosos. Ela foi casada com o empresário e piloto Alexandre Negrão, entre 2017 e 2021, e recentemente assumiu o namoro com o empresário Abdul Fares.

"Já fui reduzida aos meus relacionamentos, mas nunca senti que minha carreira tivesse conectada com a de outra pessoa", diz à Marie Claire.

A revista chega às bancas na próxima sexta (1º).