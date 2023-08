Ameaçada pelo centrão e por uma eventual decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que mude a configuração do Ministério do Esporte, a ministra Ana Moser fez uma fala contundente nesta terça-feira (29) sobre a necessidade de se ter mulheres em espaços de poder.

A pasta da ex-atleta é cobiçada pelo Republicanos, que quer emplacar o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) na Esplanada dos Ministérios. Além dele, o deputado federal André Fufuca (PP-MA) também deve ser acomodado no governo.

Uma decisão de Lula sobre o destino dos dois, que já são tidos como futuro ministros, é aguardada para esta semana —o que acentua a tensão vivida no Ministério do Esporte.

A ministra do Esporte, Ana Moser, durante evento de inauguração de Centro de Iniciação ao Esporte em Sumaré (SP), nesta terça-feira (29) - Divulgação

Moser esteve na manhã desta terça em Sumaré, no interior paulista, para inaugurar um Centro de Iniciação ao Esporte, equipamento que recebe repasses da pasta. Ao abrir a sua fala, a ministra deu uma bronca nas autoridades que compartilhavam o palco com ela, como o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania), deputados, secretários e vereadores.

"[Quero] cumprimentar a todos aqui. Cumprimentar também a todas as minhas colegas mulheres. Confesso para vocês que eu estou com um pouquinho de incômodo de estar em um palco só com homens. Eu espero que tenha mais mulheres aqui", afirmou, ao microfone. Além da ministra, havia apenas uma mulher ajudante do cerimonial sobre o palco.

"Veja bem, não é algo por acaso. É algo que precisa ser intencional. Eu não estou aqui por acaso. Eu sou representante do governo do presidente Lula, que intencionalmente abriu lugares de poder para mulheres. Não só pela questão da cota, mas porque o mundo novo está aí e nós precisamos acompanhar. O espírito do tempo é esse", disse ainda.

A ministra do Esporte afirmou que há lugares com mais e com menos mulheres, mas que todos devem estar atentos para ampliar e democratizar a presença feminina em todos os espaços.

Moser ainda falou dos esforços de sua pasta e disse que quer realizar a Copa do Mundo feminina de futebol de 2027 no Brasil pelo legado que o evento pode proporcionar para as mulheres.

"Eu tive a oportunidade de estar na Austrália acompanhando a Copa do Mundo feminina de futebol", afirmou. Nós também estamos pleiteando a Copa do Mundo feminina de 2027. Não simplesmente o evento pelo evento, mas como um legado", disse ainda.

"O legado é para a inclusão da mulher no futebol, no esporte e em posições de poder. Dentro do esporte e dentro da política, a partir do esporte", completou.

Atualmente, há 10 mulheres nos 37 ministérios do governo Lula. O patamar é o mesmo do recorde anterior, da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que chegou a ter 10 mulheres em 37 pastas.

A cobiça do centrão, contudo, tem mirado cargos ocupados por ministras, e pode ameaçar a presença delas no primeiro escalão.