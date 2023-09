O Farol Santander, em São Paulo, vai receber uma exposição em comemoração aos 125 anos de nascimento de Di Cavalcanti. Serão exibidos 30 trabalhos, pertencentes a coleções particulares, além de um álbum com 16 gravuras.

Uma das obras que será exposta é "Carnaval", adquirida na década de 1930 por um colecionador em Paris, onde permaneceu até o ano passado, quando retornou ao Brasil

Com curadoria de Denise Mattar, a mostra ocupará toda a galeria do 22º andar do edifício, localizado no centro da capital, e será aberta ao público em 12 de outubro.

Obra 'Carnaval', de Di Cavalcanti - Jaime Acioli/Divulgação

LETRAS

A psicanalista Vera Iaconelli, colunista da Folha, recebeu convidados, na semana passada, no lançamento do seu mais recente trabalho, o livro "Manifesto Antimaternalista". O editor Paulo Werneck prestigiou o evento, que foi realizado na livraria Megafauna, na região central de São Paulo. A escritora e roteirista Tati Bernardi, também colunista da Folha, passou por lá.