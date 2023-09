As bailarinas e coreógrafas Betty Gervitz, Deborah Nefussi e Sonia Galvão preparam o espetáculo "A Dança em Nós". O trabalho será apresentado no Café Piu Piu, na região central da capital paulista, nos dias 1º e 8 de outubro. O músico Gabriel Levy participará do roteiro com composições de sua autoria e intervenções sonoras.

Fachada do Café Piu-Piu, em São Paulo - Alf Ribeiro - 2.out.2014/Folhapress

HONRARIA

O advogado-geral da União, Jorge Messias, entregou a medalha de Ordem do Mérito da AGU (Advocacia-Geral da União) ao jurista Celso Antônio Bandeira de Mello em cerimônia em homenagem a autoridades que defendem a democracia. O evento foi realizado pelo grupo Prerrogativas e pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) na semana passada, em São Paulo.

A secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participaram da solenidade. O dirigente do MST João Pedro Stedile e o advogado Marco Aurélio de Carvalho estiveram lá.