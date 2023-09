A mostra "Histórias Afro-Atlânticas", organizada pelo Masp (Museu de Arte de São Paulo) em 2018, que se tornou um marco no meio artístico brasileiro por ampliar as perspectivas para a arte negra e não europeia, será exibida nos Estados Unidos.

A exposição será inaugurada no DMA – Dallas Museum of Art, em Dallas, em 22 de outubro, e ficará em cartaz até 11 de fevereiro. A versão apresentada em solo norte-americano reunirá cerca de cem obras de arte e documentos desenvolvidos na África, nas Américas, no Caribe e na Europa, que reexaminam as histórias de escravidão e lutas pela libertação.

ASSIM SEM VOCÊ

O ator Lucas Penteado recebeu convidados na pré-estreia do filme "Nosso Sonho", em que ele interpreta o cantor Claudinho, da dupla com Bocheca. O diretor do longa, Eduardo Albergaria, prestigiou a sessão, que ocorreu no Kinoplex Vila Olímpia, em São Paulo, na noite de segunda-feira (18). O cantor Rael compareceu.