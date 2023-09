A apresentadora Fátima Bernardes vai reeditar uma parceria de longa data no programa Assim Como a Gente, que estreia no GNT em outubro deste ano.

O diretor Carlos Jardim segura um exemplar da obra "Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente", que será adaptada para o teatro em 2023 - Divulgação

O projeto é idealizado pelo jornalista Carlos Jardim, que também assinará a direção geral e o roteiro final da atração. Os dois trabalharam juntos pela primeira vez nos anos 1980, na redação do jornal O Globo. No início dos anos 2000, estiveram juntos no Jornal Nacional, e mais recentemente, no programa Encontro, na Globo.

"Quando tive a ideia de fazer um programa de entrevistas com grandes nomes da nossa cultura, falando de pontos em comum entre suas vidas e trajetórias profissionais, logo percebi que Fátima, com sua inteligência e elegância habituais, era a pessoa perfeita para conduzir a atração", diz Jardim, ao falar sobre o novo programa.

ESTANTE

O ator e cantor Tiago Abravanel compareceu ao evento de lançamento do livro "Dando a Volta por Cima: A História de Anderson Baumgartner", realizado na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo, na semana passada. O empresário Fernando Alterio e a atriz Mônica Martelli estiveram lá. A modelo Sasha Meneghel também participou.