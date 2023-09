A 7ª Vara da Família e Sucessões do Foro da Comarca de São Paulo determinou que o cineasta e ex-diretor da Globo Luiz Fernando Carvalho pague R$ 56 mil reais de pensão alimentícia que deve ao seu filho de 14 anos, sob pena de decretação de prisão. O menino é fruto de uma relação com a atriz Letícia Persiles.

A decisão da juíza Érica Regina Colmenero Coimbra foi proferida no dia 30 de agosto. Ela deu prazo de três dias para a quitação dos débitos a partir da notificação. O caso corre em segredo de Justiça.

O diretor Luiz Fernando Carvalho - Divulgação

Segundo pessoas familiarizadas com o processo, na segunda (4), Carvalho se manifestou na ação e afirmou que Letícia via o diretor como um "trampolim" para o futuro de sua carreira e que se afastou dela sem deixar de arcar com as despesas obrigatórias. Ele acusa a ex-companheira de usar a quantia para despesas pessoais e pede para pagar os débitos em 30 parcelas.

Em resposta, a defesa de Letícia diz que o diretor usa argumentos machistas, pede a imediata prisão dele e o pagamento total da pensão —agora, em R$ 78 mil. O caso aguarda parecer do Ministério Público de São Paulo.

O relacionamento de Letícia e Carvalho começou em 2008, quando a atriz estava gravando a minissérie "Capitu", produzida pela Globo e dirigida por ele. O filho deles nasceu no começo do ano seguinte, em janeiro de 2009, e o casal se separou em 2013.

Um acordo entre os dois, de 2017, determinou que Carvalho pagaria uma pensão de R$ 10 mil —com correção anual pelo IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado). Com o reajuste, o valor chegou a R$ 17.640 em 2022.

A partir de abril deste ano, o diretor passou a depositar R$ 5.000. Letícia, então, ingressou com uma ação na Justiça pedindo o pagamento do restante do valor.

Procurados, o advogado Bruno Frullani Lopes, que representa Letícia, e a defesa de Carvalho dizem que não vão comentar o caso, pois ele corre em segredo de Justiça.

O diretor é conhecido por premiadas produções para a TV, como "Capitu" e "Dois Irmãos", de 2017, e para o cinema, caso de "Lavoura Arcaica", de 2001. Carvalho trabalhou na Globo por mais de três décadas e saiu da emissora em 2017.

Mais recentemente, ele dirigiu a minissérie "Independências", da TV Cultura. Ele também dirigiu o filme "A Paixão Segundo G.H.", uma adaptação do romance de Clarice Lispector, que deve estrear ainda este ano.