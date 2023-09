A atriz Taís Araujo irá estrelar uma comédia romântica natalina que a Globo está produzindo para os cinemas. As gravações de "Ritmo de Natal" serão realizadas neste mês e são parte do recém-criado Núcleo de Filmes dos Estúdios Globos.

A atriz Taís Araujo - Estevam Avellar/Globo

A área é também responsável por "Dona Lurdes - O Filme", que trará Regina Casé novamente no papel da protagonista da novela "Amor de Mãe" (2019-2020). A produção é baseada no livro "Diário de Dona Lurdes", de Manuela Dias, autora do folhetim, e será filmada ainda neste ano.

Assim como "Ritmo de Natal", a proposta é que o longa com Regina Casé seja exibido primeiro nos cinemas.

Sob a direção artística de José Luiz Villamarim, o novo núcleo tem como meta criar, produzir e gravar até seis filmes por ano. A ideia é aproveitar os recursos e os estúdios da Globo para desenvolver conteúdos para o cinema, a TV aberta e o streaming.

No caso de "Ritmo de Natal", o filme é criado e escrito por Juan Jullian, autor do livro "Querido Ex", e do roteirista Leonardo Lanna. A direção é de Allan Fiterman.

Além de Taís Araujo, também estão confirmadas no elenco as atrizes Vilma Melo e Nina Tomsic.

A história gira em torno do romance de um jovem casal que provoca um conflito entre duas famílias que opõe funk e música clássica. Taís Araujo fará a matriarca de uma dessas famílias.