A praça Charles Miller, em São Paulo, sediará no próximo mês o mais novo festival literário da capital paulista: A Feirinha do Livro. Voltado ao público infantojuvenil, o evento faz parte do projeto A Feira do Livro, que também é realizado no espaço em frente ao estádio do Pacaembu.

LEITURINHA

A Feirinha ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de novembro. A realização é da Associação Quatro Cinco Um, organização sem fins lucrativos voltada à difusão do livro na sociedade brasileira, e da Maré Produções, com apoio do Museu do Futebol.

TELINHA

O diretor Marcos Maciel, o vice-presidente da TV Cultura, Eneas Pereira, e o presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, Fábio Magalhães, receberam convidados na pré-estreia do documentário de 35 anos do programa Metrópolis. A cineasta Laís Bodanzky e a apresentadora Lorena Calábria participaram do evento, realizado na noite de terça (26), no Espaço Itaú de Cinema Augusta. A apresentadora do Metrópolis Adriana Couto também marcou presença.