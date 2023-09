Um vídeo em que o recém-anunciado ministro do Esporte, André Fufuca, pede votos para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a circular em grupos de WhatsApp de petistas e apoiadores de Lula (PT).

Na campanha eleitoral do ano passado, Fufuca participou de um evento com Bolsonaro, no Maranhão, e demonstrou apoio ao então candidato.

André Fufuca (PP - MA) é o novo ministro do Esporte - Zeca Ribeiro - 17.mai.23/Divulgação Câmara dos Deputados

"Eu peço para quem eu acho correto. Eu peço voto para aquele que olhou para a BR-135 e inaugurou ela depois de quase 15 anos de abandono. Eu peço voto para quem colocou recurso para terminar a BR-010. Eu peço voto para mais de 2 milhões de famílias que recebem o auxílio no nosso estado. Isso quem fez foi o presidente Bolsonaro", afirmou.

Naquela época, Fufuca era deputado federal e líder do PP na Câmara dos Deputados. No evento com o ex-presidente, ele anunciou que votaria no candidato nos dois turnos e pediu para que os seus eleitores também o apoiassem.

"A gente tem uma missão, não apenas aqui mas no Brasil inteiro que é dar a maioria absoluta para Jair Messias Bolsonaro", disse.

Fufuca assumirá o lugar da ex-atleta Ana Moser. Ele representa a entrada do PP no primeiro escalão do governo Lula.

Parlamentar desde 2015, é médico, mas seguiu na política assim como o pai. Herdou o apelido de Francisco Dantas Ribeiro Filho, mais conhecido como Fufuca Dantas e atual prefeito de Alto Alegre do Pindaré (219 km de São Luís). Ele será o ministro mais novo da Esplanada —completou 34 anos na semana passada.

A rápida ascensão política foi respaldada por alianças, principalmente com personagens de oposição ao PT e a Lula. Sem um histórico de proximidade com o atual presidente, Fufuca chegou ao ministério do petista por uma costura que envolveu o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Lula decidiu abrir espaço no governo para atender a demandas do centrão e tentar formar uma base mais sólida de deputados.

Na política nacional, o deputado esteve no lado oposto ao PT. A história dele passa por fortes alianças com Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara e pivô do impeachment de Dilma Rousseff (PT), e com Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro.