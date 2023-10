O músico Arnaldo Baptista lançará um livro com textos de ficção científica escritos por ele nos anos 1970, época em que liderava a banda Os Mutantes. Intitulada "Ficções Completas", a obra será composta por três contos, que narram desde a fuga de uma Terra inabitável a batalhas espaciais e interações entre humanos e alienígenas.

O cantor Arnaldo Baptista antes de um show em sua homenagem em São Paulo - Greg Salibian - 20.mai.2019/Folhapress

OUTRA GALÁXIA

O lançamento será realizado em 6 de setembro, na Galeria Vermelho, em São Paulo, e terá a presença de Arnaldo. O livro, porém, poderá ser adquirido antecipadamente, a partir da próxima terça-feira (10), por meio de pré-venda no site do selo editorial Grafatório.

GRATA SURPRESA

"Quase não acreditamos quando Arnaldo topou fazer o livro com a gente", afirma o editor Felipe Melhado, que comanda o selo ao lado de Pablo Blanco, responsável pelo projeto gráfico da obra.

SURPRESA 2

"Quando lemos os textos no original, ficamos muito felizes de perceber que a genialidade das suas canções estava presente também nessas ficções científicas, nesses textos que possuem uma qualidade literária muito única, beirando a escrita conceitual", acrescenta.

SOM

A cantora Aísha, que prepara o seu primeiro single autoral - Lucio Luna/Divulgação

Vocal do rapper Baco Exu do Blues e autora de composições interpretadas por Luísa Sonza, a cantora Aísha se prepara para alçar o seu primeiro voo solo. A artista lança no próximo dia 20 o single autoral "Conexão", que ganhará um videoclipe com direção criativa de Leo Belicha. A produção audiovisual trará referências do afrofuturismo e peças inspiradas no estilista francês Jean Paul Gaultier.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH