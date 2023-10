O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reunirá com o arqueólogo britânico David Wengrow para um encontro literário na cidade de São Paulo.

Evento com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o arqueólogo britânico David Wengrow - Divulgação

PENSANDO ALTO

A conversa abordará a obra mais recente do petista, "O Terceiro Excluído: Contribuição para Uma Antropologia Dialética", e o best-seller do estrangeiro sobre a história da humanidade, "O Despertar de Tudo".

PENSANDO ALTO 2

O diálogo terá mediação de Eduardo Neves e será realizado no Sesc Avenida Paulista, na região central da capital, na próxima terça (10). Os ingressos serão disponibilizados uma hora antes do evento, marcado para as 11h.

SONHOS

A cantora Luísa Sonza - Pam Martins/Divulgação

A cantora Luísa Sonza vai estampar uma das capas da revista Billboard, que está de volta ao Brasil. A primeira edição da publicação será lançada na próxima semana. Na entrevista, a cantora fala sobre o lançamento de seu álbum mais recente, "Escândalo Íntimo", a indústria da música e os ataques que sofreu nos últimos anos nas redes sociais. ]

Ela revelou que passou a ter problemas para dormir e teve que buscar ajuda médica com um psiquiatra. "Às vezes, eu sonho com um assassinato. Às vezes, com pessoas me torturando. É um monte de sonho assim. É bem pesado", afirmou Luísa.