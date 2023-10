A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo terá, pela primeira vez, um prêmio entregue pela Netflix. A gigante do streaming irá selecionar e adquirir os direitos de distribuição de um filme brasileiro de ficção participante do evento, desde que o título ainda não tenha sido negociado com alguma plataforma.

Cartaz da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, com arte assinada por Michelangelo Antonioni - Divulgação

O vencedor do "Prêmio Netflix" será anunciado durante o encerramento da 47ª edição da mostra, que ocorre entre 19 de outubro e 1º de novembro. A produção contemplada entrará no catálogo do serviço de streaming exibido em mais de 190 países.

O júri responsável por consagrar o vencedor será composto por nomes da Netflix e do mercado audiovisual. "Buscamos filmes ousados e inovadores, que contribuam para nossa missão de termos uma oferta plural e diversificada, com obras que abordem temas importantes em nossa sociedade e que, ao mesmo tempo, dialoguem com o maior número de pessoas possível", afirma o diretor de filmes da plataforma no Brasil, Gabriel Gurman.

