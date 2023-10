O MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo, vai receber um festival de cinema húngaro durante o feriado de 12 de outubro. Serão exibidos a animação "João Valente" (1973), de Marcell Jankovics, e o longa "Sangue nas Águas" (2006), dirigido por Krisztina Goda.

Cena do filme 'Sangue nas Águas', de Krisztina Goda - Divulgação

TELONA

Além disso, a Banda Húngara São Paulo apresentará em recital com uma homenagem ao poeta Sándor Petőfi. O evento, que tem apoio da Consulado Geral da Hungria em São Paulo, é gratuito.

SONHOS

A cantora Luísa Sonza - Pam Martins/Divulgação

A cantora Luísa Sonza vai estampar uma das capas da revista Billboard, que está de volta ao Brasil. A primeira edição da publicação será lançada na próxima semana. Na entrevista, a cantora fala sobre o lançamento de seu álbum mais recente, "Escândalo Íntimo", a indústria da música e os ataques que sofreu nos últimos anos nas redes sociais. ]

Ela revelou que passou a ter problemas para dormir e teve que buscar ajuda médica com um psiquiatra. "Às vezes, eu sonho com um assassinato. Às vezes, com pessoas me torturando. É um monte de sonho assim. É bem pesado", afirmou Luísa.