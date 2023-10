A Ocupação 9 de Julho, do Movimento Sem Teto do Centro de São Paulo (MSTC), localizado na região central da capital paulista, vai realizar um almoço e uma roda de conversa no próximo domingo (8).

A ação faz parte da campanha Jornada Contra a Fome e será realizada em parceria com o coletivo Banquetaço e o grupo Prerrogativas, que é composto por advogados, juristas e defensores públicos.

A líder do MSTC, Carmen Silva, na Ocupação 9 de Julho, em São Paulo - Mathilde Missioneiro/Folhapress

O almoço será oferecido a partir do meio-dia e, a cada refeição vendida, outra será doada para comunidades em situação de insegurança alimentar.

No cardápio haverá pernil com molho acompanhado por feijão fradinho e farofa de milho com quiabo e cebola roxa. Na opção vegetariana, legumes assados com azeite de ervas substituem a carne.

Uma roda de conversa sobre segurança alimentar ocorrerá às 15h. Participarão da conversa a líder do MSTC, Carmen Silva, e o coordenador do Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, além de representantes de organizações sociais.

Serão distribuídas 400 mudas de hortaliças, ervas e temperos aos participantes do evento.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH