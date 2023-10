O ator Sergio Marone, que já desfilou como modelo na passarela da São Paulo Fashion Week, agora assumirá uma outra função na semana de moda mais importante do país. Ele assinará a coleção de roupas que será apresentada pela marca potiguar DePedro na abertura do evento, em 8 de novembro.

O ator Sergio Marone usa roupa da DePedro - Natã Dantas/Divulgação

A parceria surgiu por causa do ativismo ambiental de Marone. Fundador da Tukano, marca de dermocosméticos veganos, o ator foi convidado a colaborar com a DePedro para que as peças fossem desenvolvidas com essa preocupação de não prejudicar o meio ambiente.

"Eu trouxe um pouco do meu estilo e uma curadoria de sustentabilidade. Conseguimos apresentar uma coloração mais natural para as roupas e desenvolvemos também um tecido exclusivo e sustentável", diz ele à coluna. A coleção foi realizada em conjunto com o diretor criativo da DePedro, Marcus Figueiredo, e as peças, produzidas por artesãs do Rio Grande do Norte.

A ideia, segundo Marone, é que esse seja o primeiro passo de uma parceria maior entre as marcas.

Ele afirma que tem conciliado o lado de empresário com a carreira artística. "Mas eu posso te dizer que o papel de empreendedor, talvez, seja um dos mais difíceis da minha carreira", afirma, entre risos.

O ator Sergio Marone visita o diretor criativo da De Pedro, Marcus Figueiredo, e sua equipe - Natã Dantas/Divulgação

"Empreender com responsabilidade em um país que ainda não tem tantos incentivos para isso é muito difícil. Ainda mais na moda, que é um mercado complicado em relação a essa proposta de sustentabilidade e responsabilidade social", acrescenta.

Marone diz também que o ativismo ambiental é a "causa da sua vida". "Eu tenho certeza que poucas coisas são mais importantes do que isso. E não é para gente salvar o planeta, a gente tem que mudar esse discurso. Mas é pra gente se salvar. O planeta vai continuar, mas a humanidade vai ser expurgada daqui, porque a gente está levando para um caminho que não é saudável para o ser humano nem para outras espécies", conclui.

