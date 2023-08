Acontece de quinta-feira (3) a domingo (6), no Itaú Cultural, em São Paulo, as primeiras apresentações do musical "Leci Brandão – Na Palma da Mão", que reverencia a vida e a obra da cantora e compositora Leci Brandão.

O espetáculo, que estreou no Rio de Janeiro, é contado a partir do olhar da mãe da cantora, Dona Lecy, morta em 2019, aos 96 anos, e personagem fundamental na trajetória de Leci Brandão, abordando, além dos dotes artísticos da sambista, sua ancestralidade e sua ligação com a política.

Cena do musical 'Leci Brandão - Na Palma Da Mão' que será apresentado em São Paulo neste final de semana - Divulgação

A direção do musical é de Luiz Antonio Pilar e o texto é assinado pelo jornalista e escritor Leonardo Bruno. As atrizes e cantoras Tay O’Hanna e Verônica Bonfim interpretam, respectivamente, a filha e a mãe da cantora.

Tay e Verônica são acompanhadas no palco pelo ator Sérgio Kauffmann, que representa diversos personagens masculinos na vida da cantora. Entre eles, o líder comunitário Zé do Caroço, inspiração de uma de suas músicas. Outros são Cartola, Antonio Francisco da Silva, pai de Leci, e Flávio Cavalcanti. As canções são interpretadas ao vivo, ao lado dos músicos Matheus Camará (violão, clarinete e agogô), Rodrigo Pirikito (violão, cavaquinho e xequerê) e Thainara Castro e Pedro Ivo (percussão), sob direção musical de Arifan Junior.

Composto por canções de Leci, o espetáculo contempla em seu repertório "A Filha da Dona Lecy", "Ombro Amigo", "Gente Negra" e "Preferência", entre outras músicas da artista, como "Tema do Amor de Você", de 1964, sua primeira composição. "Não Falo de Guerra, Nem Falo de Morte", escrita em 1968, foi apresentada no programa de Flávio Cavalcanti (1923-1986), marcando a primeira aparição pública de Lecy. A letra desta música permaneceu a mesma, mas a melodia se perdeu com o tempo. Na montagem do musical, a canção ganhou novo ritmo na interpretação da atriz Verônica Bonfim.

Cena do musical que reverência a obra e a vida da compositora e cantora Leci Brandão - Divulgação

Em outra parte do espetáculo, músicas significativas na trajetória da artista, como "Corra e Olhe o Céu", do mestre Cartola (1908-1980), e o samba enredo da Mangueira "História pra Ninar Gente Grande", campeão de 2019, também estão garantidas.

O candomblé, muito presente na vida de Leci Brandão, é um dos fios condutores do musical. Filha de Ogum e Iansã na religião africana, Leci passou cinco anos sem gravar desde que se afastou da gravadora Polygram, por não aceitar reescrever suas letras. Em uma consulta às entidades no terreiro, ouviu que tudo ficaria bem. Gravou um disco com seu nome e estourou. Em agradecimento, todos os seus discos tem uma saudação a um orixá.

A programação do Itaú Cultural é gratuita. Os ingressos são disponibilizados semanalmente a partir da quarta-feira anterior à apresentação, e devem ser reservados pela plataforma INTI, com acesso pelo site www.itaucultural.org.br.

Bom espetáculo!

MUSICAL ‘LECI BRANDÃO – NA PALMA DA MÃO’

QUANDO Quinta-feira (3), às 20h, e domingo (6), às 19h.

ONDE Itaú Cultural, av. Paulista, 149, Paraíso, São Paulo, tel. (11) 2168.1777 e (11) 96383 1663

QUANTO Gratuito