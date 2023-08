Bar dos Arcos e Cineclube Cortina vencem como bar com melhor ambiente de SP

São Paulo

Vencedores na categoria de melhor ambiente, o Bar dos Arcos e o Cineclube Cortina oferecem duas experiências muito distintas, mas igualmente satisfatórias. Têm também outro ponto em comum: o subsolo.

Interior do Bar dos Arcos, cujo salão fica embaixo do Theatro Municipal - Keiny Andrade/Folhapress

O Bar dos Arcos e seu cenário, o Theatro Municipal, são ideais para uma noite intimista. No lugar da pretensão que poderia ter abraçado, fica a simplicidade elegante, que valoriza o espaço pelo que é, incorporando-se ao patrimônio histórico de forma orgânica, a ponto de parecer que sempre esteve ali, embora tenha sido inaugurado em 2018.

Como uma peça clássica, uma noite no Bar dos Arcos tem três atos. É longa a espera para chegar ao subsolo —este repórter aguardou cerca de duas horas. Mas o cliente é convidado a ficar no terraço, em um bar com drinques e vista para o Anhangabaú.

No segundo ato, ele é conduzido ao Salão Dourado e espera à meia-luz, onde uma nova carta de drinques é apresentada. Ao descer a escadaria e entrar, enfim, no Salão dos Arcos, a experiência se completa. Abaixo do palco do Theatro, entre balcões compridos e iluminados, o bar dá seu show. A trilha sonora eclética, que não se sobrepõe ao burburinho de conversas, arremata o ambiente cuja atmosfera ora lembra uma taverna antiga, ora o mais modernoso dos bares.

Se no Bar dos Arcos vamos do térreo ao subsolo, no Cineclube Cortina recomenda-se fazer o trajeto inverso. O lugar de fachada discreta guarda tardes e noites agitadas. Seu nome vem da sala de cinema em seu subsolo, cercada por uma espessa cortina vermelha.

Interior do Cineclube Cortina, no centro de São Paulo - Leo Martins/Divulgação

O espaço também é palco para shows e pista para festas, a depender do dia. A programação aposta em reexibições de filmes clássicos e cults. Os ingressos podem ser comprados pela internet ou na porta. O preço sugerido é R$ 30, mas o cliente pode escolher o quanto quer pagar a partir de códigos promocionais.

Ao final do filme, um bar agitado, com música alta e decoração e cardápio inspirados na sétima arte, espera no primeiro andar. Improvável demorar para sentar-se à mesa ou ser atendido, pois o espaço amplo dá agilidade nesse aspecto. Vale ir acompanhado por amigos que gostem de bons drinques e ambientes animados.

Bar dos Arcos

Pça. Ramos de Azevedo, s/ nº, República, região central, WhatsApp (11) 93453-5594, @bardosarcos

Cineclube Cortina

R. Araújo, 62, República, região central, @cineclubecortina