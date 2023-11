O Dia D do Desenrola Brasil, como foi chamado o mutirão realizado na quarta-feira (22) em torno do programa de renegociação de dívidas do governo federal, contabilizou R$ 433 milhões em dívidas renegociadas em apenas um único dia. O dado é do Ministério da Fazenda.

O valor total é sete vezes maior que o montante diário renegociado na semana passada. De acordo com a pasta de Fernando Haddad, foram registrados picos de acesso com mais de duas renegociações concluídas por segundo na quarta.

Página do programa Desenrola Brasil, do Ministério da Fazenda, é exibida na tela de um computador - Ministério da Fazenda/Divulgação

Ao todo, 72 mil pessoas renegociaram 150 mil dívidas por meio da plataforma do governo. Os descontos médios aplicados aos débitos revistos chegaram a 86,3%. O valor médio pago à vista foi de R$ 262, e o parcelado, de R$ 1.087.

Além dos resultados do mutirão, o interesse pelo Dia D na internet também foi comemorado pelo governo. O tema chegou a figurar entre os assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter, e registrou mais de 200 mil buscas no Google, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência.

Na quarta-feira, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil abriram suas agências mais cedo para a ação. O mutirão envolveu outra empresas de negociação de crédito e ocorreu dias antes da Black Friday, uma das mais importantes datas de ofertas do varejo, que será realizada na sexta-feira (24).

Em live realizada nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, ao lado de Haddad, que a intenção do governo e da equipe econômica é retirar o nome de devedores dos cadastros de inadimplentes para que eles possam voltar a comprar.

"Na hora que você liberta o cara de uma dívida, você está dando a ele liberdade até para que ele se endivide outra vez, mas para que ele se endivide com responsabilidade. Os empresários precisam que ele tenha uma 'dividazinha', que ele precisa comprar", disse o presidente.

O petista ainda fez um apelo para que as pessoas renegociem os débitos que estão em aberto. "Não tenha medo, não tenha vergonha de conversar com alguém sobre sua dívida. Procure o banco e discuta com seriedade que você vai sair do banco de cabeça erguida, com o nome limpo na praça", afirmou.

Na segunda-feira (20), o Desenrola deu início a uma nova fase, com a inclusão da possibilidade de renegociação de dívidas entre 5.000 e R$ 20 mil. Pelas regras, é possível parcelar os débitos em até 60 vezes, com juros de até 1,99% ao mês.

Até então, as dívidas de até R$ 20 mil tinham de ser pagas à vista após o desconto do programa.