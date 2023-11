A jornalista Glória Maria, morta em fevereiro deste ano, será homenageada na 11ª edição da Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, a FlinkSampa. O evento será realizado na Universidade Zumbi dos Palmares, na região central de São Paulo, no sábado (18) e no domingo (19).

A jornalista e apresentadora Glória Maria - Divulgação

"Glória: A Jornalista que Encarou a TV Brasileira" será tema de uma mesa redonda, que contará com a presença do escritor e humorista Helio de La Peña e das jornalistas Alinne Prado, da Rede TV!, e Indianara Campos, da Globo. A mediação será de Flavia Lima, secretária-assistente de Redação e editora de Diversidade da Folha.

A entrada é gratuita. A FlinkSampa faz parte das atividades da 6ª edição da Virada da Consciência, evento que é promovio pela Universidade Zumbi dos Palmares e tem o apoio da Folha.

Durante o festival, também será lançado o livro "Maria, Glória do Brasil", idealizado por Tom Farias e escrito em colaboração com jornalistas, profissionais de comunicação e apresentadores de TV.

PALMAS

O ator Fernando Siqueira, que está em cartaz com a peça "Methusalem or the Eternal Bourgeois", na cidade de Culver City, na Califórnia, nos EUA - Arquivo pessoal

O artista brasileiro Fernando Siqueira foi parabenziado pelo ator norte-americano Shia LaBeouf por sua atuação no espetáculo "Methusalem or the Eternal Bourgeois" (Matusalém ou o eterno burguês, em tradução livre), que está em cartaz na cidade de Culver City, na Califórnia, nos EUA. O encontro, ocorrido nesta semana, se dá num momento em que o brasileiro de 25 anos tem ampliado sua presença na cena artística hollywoodiana. Além de ator, Siqueira é pintor e diretor de cinema.