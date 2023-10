A estudante Mirella Archangelo, que ficou conhecida como "Mini Glória Maria", será a apresentadora da 21ª edição do Troféu Raça Negra. A premiação homenageará a jornalista da Globo, que morreu em fevereiro deste ano.

'Glória Maria era uma referência como mulher, mulher negra e profissional', diz Mirella Archangelo - Reprodução/Instagram/@mirella_archangelojm

Em 2017, quando tinha 11 anos, Mirella viralizou após brincar de ser repórter e denunciar as ruas esburacadas do Parque Industrial Avelino Alves Palma, na periferia de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Naquele mesmo ano, Glória Maria se encontrou com Mirella para uma reportagem do Fantástico. A jovem decidiu, então, que seria jornalista.

A estudante irá dividir a apresentação do Troféu com Joyce Ribeiro, que comenda o Jornal da Tarde na TV Cultura. O evento será realizado em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, na Sala São Paulo.

Maria e Laura, filhas de Glória Maria, deverão marcar presença na premiação, que é promovida pela Universidade Zumbi dos Palmares como forma de combater o racismo.

TABLADO

O ator Pascoal da Conceição prestigiou abertura da 24ª edição do Festival Satyrianas no Teatro Oficina, em São Paulo, na semana passada. O tema do evento foi "Re-existir no Zé Fênix", em tributo ao dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa. O fundador dos Satyros, Rodolfo Garcia Vázquez, esteve lá. A atriz Marcia Dailyn compareceu.