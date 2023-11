A Fundação FHC promoverá um webinar para debater o futuro da Argentina após as eleições presidenciais de domingo (20).

O evento terá a participação do ex-ministro argentino Alfonso Prat-Gay, do historiador e jornalista Carlos Pagni, da jornalista Sylvia Colombo, colunista da Folha, e do cientista político Sergio Fausto, diretor-geral da Fundação.

Javier Milei e Sergio Massa, candidatos a Presidência da Argentina - Juan Mabromata - 11.out.2023 e Luis Robayo - 14.ago.2023/AFP

"A videoconferência "A Argentina após a eleição presidencial: perspectivas econômicas e políticas" ocorrerá na próxima terça-feira (21), dois dias após o segundo turno no país, que é disputado entre o peronista Sergio Massa e o ultraliberal Javier Milei.

TELONA

O ator Lázaro Ramos recebeu convidados, na noite de segunda (13), para o lançamento do filme "Ó Pai, Ó 2", no Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca, em São Paulo. O artista volta a interpretar Roque na sequência do longa de 2007, que agora é dirigido pela cineasta e presidente da Spcine, Viviane Ferreira. O ator Edmilson Filho prestigiou o evento.