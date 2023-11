O cônsul de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich, afirmou que os presidentes da América Latina estão "mal informados" sobre o que está acontecendo na Faixa de Gaza. Nesta semana, Lula (PT) e os presidentes do Chile, Gabriel Boric, e Gustavo Petro, da Colômbia, usaram palavras duras para se referir aos bombardeios no território palestino.

O cônsul-geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich, em evento no Clube Hebraica na capital paulista - Mathilde Missioneiro - 12.mai.2023/Folhapress

Lula, que já tinha definido o contra-ataque de Israel como "insanidade", afirmou que o que ocorre no Oriente Médio "não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças". Boric informou que, "diante da violação do Direito Internacional Humanitário", estava chamando o embaixador de seu país em Israel para consultas. E Petro voltou a repetir que se trata de um "genocídio". A Bolívia rompeu relações diplomáticas com Israel.

A coluna questionou Erdreich sobre as palavras dos mandatários do continente em uma entrevista coletiva que ele concedeu depois de chamar jornalistas para assistirem a vídeos que registraram o massacre de israelenses pelo Hamas, no 7 de outubro.

As imagens, que têm sido divulgadas por Israel para grupos restritos, que não têm autorização para reproduzi-las ao público, mostram pais sendo assassinados diante dos filhos, pessoas metralhadas, carros e casas incendiados e dezenas de cadáveres em ruas e rodovias.

No questionamento, a Folha afirmou que as imagens das execuções de israelenses pelos terroristas são chocantes, e que as dos ataques de Israel a Gaza são igualmente terríveis –o que levou os mandatários citados a criticarem duramente Israel por reagir punindo coletivamente a população do território palestino.

"Qual é a fonte dos presidentes da América Latina para estas informações?", respondeu o cônsul. "Quem controla a informação que está saindo de Gaza? Quem está por trás delas? Que reportagens os jornalistas palestinos estão fazendo lá [em Gaza]?", questionou.

Para o cônsul, a imprensa brasileira, e de todo o continente, reproduz informações de agências internacionais que, por sua vez, levam ao ar informações dos jornalistas que vivem e trabalham em Gaza.

"A informação que está saindo de Gaza está distorcida", seguiu ele. A coluna perguntou então se ele considerava que os presidentes latino-americanos estavam mentindo. "Estão mal informados sobre o que está acontecendo", concluiu ele.

Na entrevista, ele afirmou que não há hoje condições para a troca de reféns por prisioneiros palestinos, como propõe o Hamas. E disse não entender "por que toda a mídia não está chamando todo o mundo para fazer alguma coisa para libertar essas pessoas [reféns que os terroristas mantêm em Gaza].

Disse ainda que há uma explosão do antissemitismo no Brasil e em outras partes do mundo, além de chamadas para que todos sejam assassinados. Afirmou ainda que a sessão com os vídeos sobre os ataques terroristas foi necessária para evitar "o negacionismo" sobre o que "está acontecendo" e o que "nós estamos enfrentando".

"Nenhum judeu no mundo, hoje, pode dizer que está seguro", afirmou ainda o cônsul de Israel.

