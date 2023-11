Bolsonaristas lançam boicote contra Lázaro Ramos após críticas a Bolsonaro

São Paulo

Bolsonaristas usaram as redes sociais neste sábado (4) para lançar uma campanha de boicote ao filme "Ó Paí, Ó 2", dirigido pelo ator Lázaro Ramos.

Com a hashtag "#BoicoteLazaroRamos", eles pedem no X, antigo Twitter, para que as pessoas fiquem em casa e não assistam ao longo, que deve chegar aos cinemas no fim deste mês.

Lázaro Ramos durante a Bienal do Livro do Rio - Eduardo Anizelli/Folhapress

A campanha foi motivada pelas críticas que o ator fez ao ex-presidente Bolsonaro no ano passado, quando lançou o filme "Medida Provisória".

"Olha o preço do combustível e dos alimentos. Olha como a pandemia e o valor à vida foram tratados. Está difícil ser brasileiro sob o governo Bolsonaro, não posso falar só sobre a dificuldade de ser artista neste momento, não se trata disso", disse ele.

A campanha contra o longa ganhou estímulo na sexta-feira (3), após o youtuber Enzo Momenti, o Enzuh, postar um vídeo criticando o apoio do ator ao presidente Lula.

"Eu não sou hipócrita. Assisti ao primeiro filme do 'Ó Pai Ó' e adorei. Ri muito. Lázaro Ramos é divertidíssimo. Mas para que se envolver com o 'Dilmo'", diz ele, referindo-se ao presidente Lula. "Agora, não vou poder assistir à continuação. Vou boicotar."