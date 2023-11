O deputado estadual Thiago Gagliasso (PL-RJ) diz que irá prestar queixa na polícia contra Ludmilla. O parlamentar afirma ter sido acusado falsamente de racismo pela cantora.

Na tarde desta quinta (23), Thiago se dirigiu, ao lado dos seus advogados, até o 16º Distrito Policial, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ludmilla e Thiago Gagliasso - Repriodução/Instagram

Mais cedo, Ludmilla publicou em suas redes sociais uma série de vídeos em que afirmou que o parlamentar foi racista e a chamou de macaca em uma festa. Embora não tenha citado o nome de Thiago, ela disse que precisava responder a um vídeo postado por um deputado que dizia que tinha votado contra a concessão da Medalha Tiradentes para Ludmilla "não por ser racista, mas por causa da música 'Verdinha'".

"Não, gente, é porque ele é racista. E racista barra pesada", afirma ela.

No dia anterior, Thiago tinha publicado um vídeo expondo que foi contrário à concessão da mais alta condecoração do estado do Rio de Janeiro à artista por ela não saber cantar o hino nacional e por vender "verdinha". Ele se referia aos problemas que Ludmilla teve ao cantar o hino no GP Brasil de Fórmula 1.

Nos vídeos, Ludmilla detalhou um episódio em que Thiago a teria chamado de macaca. "A gente estava na casa de uma das pessoas mais famosas desse país. E aí eu estava acompanhada de um cara, que conhecia esse [outro] cara. Ele chegou no meu amigo e falou na minha cara: 'Ô mano, tanta mina gata aqui na festa e você está com essa macaca?'", disse.

"Eu comecei a discutir com ele. Esse amigo me defendeu na hora, e a gente acabou indo embora do evento. Fiquei muito mal. Esse foi um dos piores ataques de racismo que eu já sofri na vida", afirmou a cantora.

O deputado nega. "Este episódio jamais existiu, nunca me referi a qualquer pessoa nesses termos e essa não é a primeira vez que essa pessoa faz falsas acusações para se promover em cima de um assunto muito sério. Já acionei minha equipe jurídica e vamos tomar todas as providências judiciais cabíveis ", disse Thiago, por meio de sua assessoria de imprensa.

O deputado é irmão do ator Bruno Gagliasso, mas os dois não se falam por divergências políticas. Thiago é um dos principais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Já Bruno apoiou a eleição de Lula (PT).

Além de prestar queixa contra Ludmilla, Thiago postou em suas redes sociais vídeos de uma situação em que Ludmilla teria se recusado a dar autógrafos para fãs. "Infelizmente, existe gente querendo se promover em cima de uma causa séria. Se isso realmente fosse verdade, por que não denunciou? Antirracista de ocasião, hipócrita. Esse tipo de atitude banaliza a luta pela causa", escreveu ele.

"Não sabe o hino e ficou com raiva pelo meu voto! Votei CONTRA e votaria de novo! Vá aprender o hino nacional e seja humilde pra tirar foto com crianças do Vidigal, que você chamou de mal encarados', completou.