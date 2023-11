Se a sua vida fosse um filme, o humorista Paulo Vieira diz que a cena inicial seria ele criança, na periferia de Palmas, sendo preparado por sua mãe para cantar com Roberto Carlos, no tradicional especial de fim de ano da Globo.

Na sequência, cortaria para o momento em que o comediante, já adulto, se apresenta ao lado do rei.

O sonho de infância de Paulo Vieira se realizará na noite de 22 de dezembro. A emissora escalou o humorista para o programa deste ano.

O humorista Paulo Vieira - Leonardo Rosário/Globo

"Não é muito doido que a minha mãe tenha me ensaiado para cantar com Roberto Carlos, fazendo um rodo de microfone, numa casa de reboco, e isso de fato vai acontecer?", indaga ele à coluna.

"Você não tem ideia do quanto —ó já vou começar a lacrimejar aqui— eu já chorei desde que recebi essa notícia."

Criança nos anos 1990, Paulo Vieira diz que viu famosos que "chegaram num nível muito alto" da carreira sendo convidados para participar da atração. "Então, esse convite para mim agora foi um prêmio. É a prova de que os milagres que nós vemos nos filmes acontecem na vida real", complementa, emocionado.

Além do humorista, Luísa Sonza, Fábio Jr., Ana Castela, Mumuzinho e Jão estão confirmados e vão cantar no palco da festa. Por outro lado, a Globo desistiu da ideia de ter influenciadores digitais participando do especial, como ocorreu no ano passado e que não teve uma boa recepção nas redes sociais.

PERFORMANCE

O ator Ícaro Silva caracterizado para o espetáculo musical "Cabaret" - Caio Gallucci/Divulgação

O ator Ícaro Silva voltará aos palcos no ano que vem em uma nova montagem brasileira do musical "Cabaret". O artista interpretará o escritor Cliff Bradshaw, protagonista da adaptação idealizada por Marília Toledo e Kleber Montanheiro. "É o primeiro clássico da Broadway que eu vou fazer", diz Ícaro à coluna. O musical, que estreou em 1966, mostra o cabaré em que a dançarina Sally Bowles se envolve com Cliff. A trama se passa no início dos anos 1930, em uma Alemanha cada vez mais simpatizante do nazismo. A versão brasileira vai estrear no dia 8 de março de 2024, no 033 Rooftop do Teatro Santander, em SP.