A aventura da velejadora Tamara Klink ao se tornar a pessoa mais jovem do Brasil a cruzar o Atlântico sozinha vai virar um filme de ficção.

A velejadora Tamara Klink com seu veleiro chamado Sardinho, no Recife - Rafael Bandeira/Divulgação

A produtora Pródigo Filmes comprou os direitos cinematográficos dos relatos de Tamara sobre a travessia que fez em 2021, aos 24 anos. Filha do navegador Amyr Klink, ela saiu de Lorient, na França, em agosto daquele ano, e desembarcou em novembro, em Recife. Foram três meses só na companhia de seu veleiro chamado Sardinha.

O longa será baseado em entrevistas feitas com Tamara e pessoas próximas sobre os desafios e alegrias que ela viveu durante a expedição.

"A viagem que será retratada no filme é uma que jamais poderei refazer. Isso porque não sou mais a pessoa que fui ao partir. Não tenho mais o misto de coragem com ingenuidade que faz a gente arriscar algo que todos dizem ser loucura", diz Tamara.

Em setembro deste ano, Tamara conquistou outro pioneirismo. Ela tornou-se a primeira mulher brasileira e a mais jovem navegadora do país a cruzar o Círculo Polar Ártico em uma jornada solo.

Durante dois meses na companhia de peixes e pássaros, cercada por icebergs, ela percorreu 2500 milhas entre Camaret sur Mer, na França, e Aasiaat, na Groenlândia, a bordo de um pequeno veleiro de aço chamado Sardinha 2, com 10,5 metros de comprimento, preparado para a viagem em uma base francesa ao longo de um ano.

ESTANTE

O fundador e presidente do Instituto Rodrigo Mendes, Rodrigo Hübner Mendes, recebeu convidados na semana passada para o lançamento do livro "O Potencial da Mudança: O Desafio de Navegar pelas Incertezas" (Companhia das Letras). O músico Gilberto Gil e o apresentador Pedro Bial estiveram presentes e participaram de uma conversa sobre a obra. O evento ocorreu no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.