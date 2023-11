O fundador e presidente do Instituto Rodrigo Mendes, Rodrigo Hübner Mendes, realizará na terça-feira (14) o lançamento do livro "O Potencial da Mudança: O Desafio de Navegar pelas Incertezas" (Companhia das Letras).

O fundador do Instituto Rodrigo Mendes, Rodrigo Hübner Mendes, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo - Mathilde Missioneiro - 10.nov.2022/Folhapress

POTÊNCIA

O evento reunirá a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o cantor Gilberto Gil, o jornalista Pedro Bial e o escritor e filósofo Mario Sergio Cortella para uma conversa em torno da obra. O Sesc Pinheiros, na capital paulista, foi o local escolhido para sediar o lançamento.

ESTANTE

O jornalista André Barcinski recebeu convidados no lançamento da biografia "Tudo Passará – A Vida de Nelson Ned, o Pequeno Gigante da Canção", na noite de quinta (9), na Livraria da Travessa de Pinheiros, em São Paulo. No evento, Monalisa e Verônica Ned, filhas do cantor, participaram de um bate-papo com o escritor. O compositor Cláudio Fontana também esteve presente.